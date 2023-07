Duplo homicídio é registrado na região; ex-vereador é uma das vítimas

A PM realiza diligências em busca do autor do crime

A PM realiza diligências em busca do autor do crime

A Polícia Militar (PM) atende, na tarde deste sábado, 22, um duplo homicídio registrado no Distrito de Luar, zona rural do município de São João do Ivaí, norte do Paraná . As informações são do Canal HP.

Segundo informações do portal, um homem, ainda não identificado, chegou em uma residência do Distrito, atirando contra o morador, que morreu no local. A esposa da vítima, que estava em casa, também foi baleada e o estado dela é grave.

Moradores da região que ouviram os disparos chamaram o ex-vereador Valdecir do Luar, que mora nas proximidades e trabalha como motorista de ambulância, para fazer o socorro. Ao chegar na residência do casal baleado, o atirador retornou ao local e atirou contra ele também. Valdecir também morreu no local, conforme o Canal HP.

A PM realiza diligências em busca do autor do crime.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para fazer o socorro da mulher baleada. Eles teriam acionado o resgate aéreo.



