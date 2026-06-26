Duplicação da PR-445 entre Londrina e Mauá da Serra soma R$ 839 mi em investimentos

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), segue avançando com o planejamento e a execução das grandes obras de infraestrutura rodoviária na região Norte. Na PR-445, um dos principais corredores logísticos e de escoamento da produção paranaense, as intervenções de duplicação somam um investimento global de R$ 839,3 milhões em uma extensão total de 67,73 quilômetros, ligando o município de Londrina até o entroncamento com a BR-376, em Mauá da Serra.

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A modernização começou pelo Lote 1 que compreende o trecho de 15,76 quilômetros entre Londrina (km 67,73) e o distrito de Irerê (km 51,97). A execução desta etapa inicial demandou um aporte de R$ 120,3 milhões por meio do Contrato 094/2018, tendo sido finalizada e entregue ao tráfego em dezembro de 2020.

Recentemente, o Estado concluiu os trabalhos no Lote 3, que estende a pista dupla por mais 27,08 quilômetros a partir de Lerroville até a chegada a Mauá da Serra, no km 0,0. Viabilizado pelo Contrato 073/2022, o segmento recebeu investimentos de R$ 249 milhões e foi concluído dentro do cronograma, em setembro de 2025.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística e diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, essa é mais uma obra de grande repercussão para a economia paranaense, mais um gargalo em fase de extinção. Ele reforça que as frentes de trabalho agora buscam consolidar a interligação em pista dupla de ponta a ponta na região. "O DER/PR atua rigorosamente na fiscalização para garantir durabilidade, agilidade e, acima de tudo, salvar vidas em um corredor que historicamente sofria com a pista simples", destaca Furiatti.

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ETAPA ATUAL – Com as duas pontas da rodovia devidamente modernizadas, as frentes de trabalho e o monitoramento técnico concentram-se no Lote 2, o trecho intermediário que liga os distritos de Irerê (km 51,97) a Lerroville (km 27,08), em uma extensão de 24,89 quilômetros. Este segmento é respaldado por um acordo de liquidação contratual com a Caminhos do Paraná S/A (Cadop), com investimentos da ordem de R$ 470 milhões e previsão de conclusão para abril de 2028.

A modelagem contratual e financeira adotada nesta etapa intermediária faz parte do planejamento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), para destravar gargalos logísticos com responsabilidade fiscal. A conexão eficiente do Norte com o restante do Estado e com o Porto de Paranaguá fomenta a atração de novas empresas para a região. "Essa obra não apenas otimiza o tempo de viagem e reduz o custo do frete para o agronegócio e a indústria, mas impulsiona o desenvolvimento regional planejado para as próximas décadas", pontua Furiatti.

A duplicação integral da PR-445 transforma as condições de trafegabilidade na região, eliminando os antigos pontos críticos de colisões frontais na pista simples e garantindo maior fluidez para os motoristas rumo ao Sul do País e ao Porto de Paranaguá.