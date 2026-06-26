Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
PARANÁ

Duplicação da PR-445 entre Londrina e Mauá da Serra soma R$ 839 mi em investimentos

Corredor de 67,73 km conta com dois trechos concluídos, restando apenas o segmento intermediário para a finalização integral da pista dupla na rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 10:13:18 Editado em 26.06.2026, 10:13:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Duplicação da PR-445 entre Londrina e Mauá da Serra soma R$ 839 mi em investimentos
Autor Duplicação da PR-445 entre Londrina e Mauá da Serra - Foto: DER

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), segue avançando com o planejamento e a execução das grandes obras de infraestrutura rodoviária na região Norte. Na PR-445, um dos principais corredores logísticos e de escoamento da produção paranaense, as intervenções de duplicação somam um investimento global de R$ 839,3 milhões em uma extensão total de 67,73 quilômetros, ligando o município de Londrina até o entroncamento com a BR-376, em Mauá da Serra.

-LEIA MAIS: Copa: decisões na final da fase de grupos movimentam a sexta-feira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A modernização começou pelo Lote 1 que compreende o trecho de 15,76 quilômetros entre Londrina (km 67,73) e o distrito de Irerê (km 51,97). A execução desta etapa inicial demandou um aporte de R$ 120,3 milhões por meio do Contrato 094/2018, tendo sido finalizada e entregue ao tráfego em dezembro de 2020.

Recentemente, o Estado concluiu os trabalhos no Lote 3, que estende a pista dupla por mais 27,08 quilômetros a partir de Lerroville até a chegada a Mauá da Serra, no km 0,0. Viabilizado pelo Contrato 073/2022, o segmento recebeu investimentos de R$ 249 milhões e foi concluído dentro do cronograma, em setembro de 2025.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística e diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, essa é mais uma obra de grande repercussão para a economia paranaense, mais um gargalo em fase de extinção. Ele reforça que as frentes de trabalho agora buscam consolidar a interligação em pista dupla de ponta a ponta na região. "O DER/PR atua rigorosamente na fiscalização para garantir durabilidade, agilidade e, acima de tudo, salvar vidas em um corredor que historicamente sofria com a pista simples", destaca Furiatti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ETAPA ATUAL – Com as duas pontas da rodovia devidamente modernizadas, as frentes de trabalho e o monitoramento técnico concentram-se no Lote 2, o trecho intermediário que liga os distritos de Irerê (km 51,97) a Lerroville (km 27,08), em uma extensão de 24,89 quilômetros. Este segmento é respaldado por um acordo de liquidação contratual com a Caminhos do Paraná S/A (Cadop), com investimentos da ordem de R$ 470 milhões e previsão de conclusão para abril de 2028.

A modelagem contratual e financeira adotada nesta etapa intermediária faz parte do planejamento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), para destravar gargalos logísticos com responsabilidade fiscal. A conexão eficiente do Norte com o restante do Estado e com o Porto de Paranaguá fomenta a atração de novas empresas para a região. "Essa obra não apenas otimiza o tempo de viagem e reduz o custo do frete para o agronegócio e a indústria, mas impulsiona o desenvolvimento regional planejado para as próximas décadas", pontua Furiatti.

A duplicação integral da PR-445 transforma as condições de trafegabilidade na região, eliminando os antigos pontos críticos de colisões frontais na pista simples e garantindo maior fluidez para os motoristas rumo ao Sul do País e ao Porto de Paranaguá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV