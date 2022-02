Dupla rouba celular e agride vítima com socos e pauladas

Da Redação

No sábado, por volta das 21h30, equipe da Polícia Militar de Jardim Alegre em patrulhamento pela Av. Getulina próximo ao hospital municipal foi parada por um homem que tinha acabado de ser assaltado.

Ele relatou que os autores, um homem e uma mulher, ambos conhecidos no meio policial por praticar furtos na cidade, o agrediram com pauladas socos e chutes. A vítima tinha os dois olhos roxo e inchados, além de apresentar marcas de aranhões no pescoço e nas costas.

Os agressores pegaram o celular da vítima um Moto G de cor branca e e tomaram rumo ignorado. Diante dos fatos essa equipe fez buscas pelas imediações sem êxito em localizar os suspeitos.