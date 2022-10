Dupla quebra porta de vidro de comércio, furta e tenta atear fogo

Da Redação

Um estabelecimento comercial localizado no centro de Jardim Alegre foi alvo de furto, danos e tentativa de incêndio na madrugada de domingo (23), por volta das 4 horas.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e em contato com o proprietário do estabelecimento comercial, ele relatou que por volta de 04h a 4h30 dois homens arremessaram uma pedra contra a porta de vidro de vidro, furtaram algumas bebidas e dinheiro que estava no caixa e no interior da loja tentaram atear fogo, mas, de alguma maneira o fogo não se alastrou.

O dono do comércio, não soube dizer a quantidade de itens furtados e nem a quantidade de dinheiro levado pelos ladrões.

Ele relatou ainda, que tem outro estabelecimento em Ivaiporã e que durante a madrugada um pouco mais cedo dois homens com as mesmas características, fisionomia e roupa, chegaram embriagados em seu comércio e foram impedidos de entrar. Os suspeitos não gostaram e prometeram que aquilo “não ficaria assim”.

A vítima tem imagens dos dois estabelecimentos que demonstram se tratar das mesmas pessoas e que esses agiram com intuito de se vingarem do proprietário.

Diante dos fatos a proprietário do comércio foi orientada a apresentar as imagens na Polícia Civil

