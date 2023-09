Dupla Jorge e Mateus confirma show na arena da 19ª Expovale

orge e Mateus se apresentam no dia 16 de novembro no Parque de Exposições de Ivaiporã

Jorge e Mateus, uma das duplas mais queridas do Brasil está confirmada para a 19ª Exposição Feira Agropecuária de Ivaiporã (19ª Expovale), em Ivaiporã.



A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Ivaiporã que divulgou nesta sexta-feira (15) nas redes sociais, o banner promocional do show da dupla que se apresenta no dia 16 de novembro.

Este é o primeiro show confirmado pela gestão Carlos Gil e Marcelo Reis que também inaugura o novo Parque de Exposições de Ivaiporã.

Além de Jorge e Mateus, a administração municipal promete outras atrações nacionais, regionais e municipais que serão divulgadas nas próximas semanas.



A 19ª Expovale acontece de 14 e 19 de novembro, quando Ivaiporã celebra o 62º aniversário.

Veja o banner de divulgação:

Foto por Reprodução

“Preparem-se para uma noite inesquecível na 19ª Expovale. A dupla Jorge & Mateus vai fazer a arena de shows tremer no dia da tão esperada inauguração do gigantesco Parque de Exposições! São 160 mil m² de pura diversão.

Chame a família e os amigos, porque esta é uma celebração que você não vai querer perder. Vamos juntos celebrar o crescimento da nossa cidade e curtir o melhor da música sertaneja com uma das maiores duplas do Brasil!

Fiquem ligados! Marque na sua agenda e compartilhe com os amigos, porque a 19ª Expovale vai ser um evento histórico!", diz a postagem da prefeitura.

