Dupla invade sauna e rouba associados da AFUM, em São João do Ivaí

Dois homens, associados da AFUM (Associação dos Funcionários Municipais) de São João do Ivaí, foram surpreendidos por criminosos armados no final da tarde de terça-feira (7). Eles tiveram vários pertences roubados pelos bandidos.

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe de serviço foi acionada por volta das 18 horas para uma situação de assalto na AFUM.

No local, os policiais conversaram com uma das vítimas, que disse que ao sair da sauna foi surpreendido por dois indivíduos armados de pistola. Um deles de camiseta preta com listra branca no peito e capacete preto alto e outro mais baixo estava de roupa preta e capacete preto.

O autor mais alto apontou a arma para ele, e subtraiu duas correntes de ouro timbrado com seu nome totalizando 267 gramas de ouro e pediu a chave da caminhonete dele, uma Hilux branca. A vítima então disse aos criminosos que a chave da caminhonete estava em seus shorts dentro da sauna.

Antes que o mesmo buscasse a chave, chegou outro associado com uma pistola apontada na cabeça pelo outro assaltante mais baixo. Foi levado da segunda vítima um celular Xiaomi Redmi Note 9 preto e sua carteira contendo R$ 700,00 em dinheiro e todos os documentos (CNH, identidade, cartões de banco).

Ao entrarem na sauna para que fosse entregue a chave da caminhonete, o alarme disparou e com isso os autores se evadiram do local em uma motocicleta Titan Vermelha tomando rumo ignorado.

Diante das informações, os policiais militares saíram em buscas dos autores e por indicações da população souberam que os criminosos foram sentido ao Jardim Ivaí. Posteriormente os assaltantes retornaram subindo pela rua do estádio municipal, onde a equipe não obteve mais informações.

Deram apoio a situação a equipe da PM de Lunardelli e as duas equipes da ROTAM.

