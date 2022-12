Dupla invade casa, rouba caminhonete e amarra vítima no banheiro

Da Redação

Um homem foi surpreendido, na região central de Kaloré, no Vale do Ivaí, na noite desta segunda-feira (19), quando uma dupla invadiu a casa no momento em que ele preparava o jantar. Os dois homens anunciaram o assalto, pedindo dinheiro e as chaves de sua caminhonete.

A vítima foi levada ao banheiro e teve os pés e as mãos amarradas com fitas adesivas e os dois ladrões levaram R$ 150 em dinheiro e a caminhonete, uma Ford modelo F350, de cor cinza.

Só depois que se desvencilhou das amarras, a vítima conseguiu a acionar a Polícia Militar, que fez diligências mas não localizou os suspeitos. A notificação de roubo de veículo foi enviada para toda a região.

O homem é morador da região central de Kaloré, na Rua Durval Borazzo. O assalto ocorreu por volta das 21 horas. A vítima fazia o jantar quando foi surpreendida pelos dois homens, sendo um moreno, gordo e o outro, branco e magro. Os dois usavam capuzes cobrindo o rosto.

