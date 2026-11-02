Dupla invade casa pela janela, rende morador e furta celular em Bom Sucesso

Vítima acordou com a presença dos criminosos, que fugiram a pé levando um celular

Uma residência localizada na Rua Ijuhi, na região central de Bom Sucesso, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo a vítima, dois invasores entraram na casa pela janela e renderam o morador, que estava dormindo no momento da ação.

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A vítima relatou à Polícia Militar que havia deixado a janela aberta para dormir, o que facilitou o acesso da dupla. Os criminosos furtaram apenas um aparelho celular básico e fugiram a pé logo em seguida. O morador conseguiu notar apenas que um dos suspeitos vestia uma camiseta amarela.

Segundo o registro da ocorrência, durante o atendimento, a vítima estava bastante agitada e com falas desconexas, apresentando dificuldade para explicar aos policiais a sequência exata dos acontecimentos.

A equipe policial realizou patrulhamento pelas ruas do bairro na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. O morador recebeu as devidas orientações sobre os próximos procedimentos.