Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CRIME

Dupla invade casa pela janela, rende morador e furta celular em Bom Sucesso

Vítima acordou com a presença dos criminosos, que fugiram a pé levando um celular

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dupla invade casa pela janela, rende morador e furta celular em Bom Sucesso
Autor Assaltantes levaram um celular - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma residência localizada na Rua Ijuhi, na região central de Bom Sucesso, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo a vítima, dois invasores entraram na casa pela janela e renderam o morador, que estava dormindo no momento da ação.

LEIA MAIS: Ladrões invadem lavanderia e furtam 1.500 peças de roupas em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima relatou à Polícia Militar que havia deixado a janela aberta para dormir, o que facilitou o acesso da dupla. Os criminosos furtaram apenas um aparelho celular básico e fugiram a pé logo em seguida. O morador conseguiu notar apenas que um dos suspeitos vestia uma camiseta amarela.

Segundo o registro da ocorrência, durante o atendimento, a vítima estava bastante agitada e com falas desconexas, apresentando dificuldade para explicar aos policiais a sequência exata dos acontecimentos.

A equipe policial realizou patrulhamento pelas ruas do bairro na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. O morador recebeu as devidas orientações sobre os próximos procedimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Bom Sucesso Crime Furto invasão domiciliar segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV