Dupla invade casa em Ivaiporã e ameaça moradora de morte

Por volta das 21h15 de quinta-feira (16), a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada para atendimento de uma ocorrência de ameaça e invasão de domicílio.

No local, em contado com a solicitante, ela passou a relatar que estava na sua residência na companhia de seu filho e que um homem e uma mulher, usuários de drogas, entraram em seu quintal e começaram a chutar a porta dizendo que iriam lhe matar. Eles acusavam a solicitante de x9 (delatora). Antes da chegada da PM, os autores se evadiram tomando rumo ignorado

Outra ocorrência (Vias de Fato)

Mais tarde, por volta das 22h40, os policiais foram chamados para um estabelecimento de comercialização de bebidas. Onde segundo a solicitante, estaria ocorrendo uma briga e um dos indivíduos estaria armado.

No endereço, a proprietária do comércio relatou que houve um princípio de briga, sendo que ela achou que um dos rapazes poderia estar armado. Com a chegada da equipe ambos já haviam deixado o local, sendo assim a mesma foi devidamente orientada.