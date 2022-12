Dupla invade casa e amarra vítima durante assalto no Vale do Ivaí

Da Redação

Dois homens encapuzados invadiram uma residência, renderam e amarraram uma mulher durante um assalto no fim da tarde de quinta-feira (15), na Rua Luiz Pasteur, Vila João XXIII, em Ivaiporã.

De acordo com registro policial, a ocorrência foi por volta das 18 horas. No local, os policiais militares conversaram com a vítima, que estava bastante nervosa.

Ela relatou que foi surpreendida por dois homens encapuzados que entraram na residência dizendo “você tem dinheiro sim, disseram que você tem dinheiro guardado aqui na sua casa”.

A mulher negou, sendo então os assaltantes jogaram água no rosto dela e a amarraram. Após isso, os bandidos reviraram toda a casa. Como estava desorientada, a vítima não soube relatar se levaram alguma coisa, nem conseguiu ver se estavam armados.

No local foi encontrado um boné branco escrito o nome. Os policiais informaram a vítima quanto aos procedimentos cabíveis.

Os policiais também realizaram patrulhamento no intuito de localizar os criminosos, porém, sem êxito até o momento.

