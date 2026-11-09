Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO

Dupla foge após ameaçar jogar carro contra residência em Mauá da Serra

Polícia Militar foi acionada na madrugada desta segunda-feira (9), mas os condutores de um carro e uma moto fugiram antes da chegada da equipe

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dupla foge após ameaçar jogar carro contra residência em Mauá da Serra
Autor Foto: Reprodução

Um morador de 29 anos acionou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (9) após ser alvo de ameaças e perturbação do sossego no centro de Mauá da Serra. O caso foi registrado na Rua São Paulo, nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros, após dois veículos pararem em frente à residência da vítima e os condutores passarem a intimidá-la com acelerações bruscas e gestos provocativos.

LEIA MAIS: Acidente na BR-369 deixa dois feridos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia inicial que levou a equipe ao local apontava que um dos motoristas estaria ameaçando jogar o carro contra o imóvel. Em contato com os policiais, o morador relatou a presença de um veículo VW Gol de cor prata e de uma motocicleta azul, aparentemente do modelo Yamaha Fazer. Segundo a vítima, os condutores mantiveram os motores ligados por um longo período, acelerando de forma excessiva e gesticulando em direção à casa, o que causou pânico e tirou a tranquilidade da via.

Apesar da intimidação, o morador não conseguiu identificar o motorista do carro, mas repassou informações sobre a placa da moto e a identidade do motociclista às autoridades. Quando a PM chegou ao endereço, os dois veículos já haviam deixado o local tomando rumo ignorado. A equipe realizou patrulhamentos e diligências pelas imediações na tentativa de encontrar os envolvidos, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado para a adoção das providências legais cabíveis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ameaças incidente Mauá da Serra POLICIA MILITAR segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV