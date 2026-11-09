Dupla foge após ameaçar jogar carro contra residência em Mauá da Serra

Polícia Militar foi acionada na madrugada desta segunda-feira (9), mas os condutores de um carro e uma moto fugiram antes da chegada da equipe

Um morador de 29 anos acionou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (9) após ser alvo de ameaças e perturbação do sossego no centro de Mauá da Serra. O caso foi registrado na Rua São Paulo, nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros, após dois veículos pararem em frente à residência da vítima e os condutores passarem a intimidá-la com acelerações bruscas e gestos provocativos.

LEIA MAIS: Acidente na BR-369 deixa dois feridos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia inicial que levou a equipe ao local apontava que um dos motoristas estaria ameaçando jogar o carro contra o imóvel. Em contato com os policiais, o morador relatou a presença de um veículo VW Gol de cor prata e de uma motocicleta azul, aparentemente do modelo Yamaha Fazer. Segundo a vítima, os condutores mantiveram os motores ligados por um longo período, acelerando de forma excessiva e gesticulando em direção à casa, o que causou pânico e tirou a tranquilidade da via.

Apesar da intimidação, o morador não conseguiu identificar o motorista do carro, mas repassou informações sobre a placa da moto e a identidade do motociclista às autoridades. Quando a PM chegou ao endereço, os dois veículos já haviam deixado o local tomando rumo ignorado. A equipe realizou patrulhamentos e diligências pelas imediações na tentativa de encontrar os envolvidos, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado para a adoção das providências legais cabíveis.