Dupla é suspeita de furtar celular em restaurante na PR-466

Uma funcionária da Lanchonete e Restaurante Parada 466, localizada na Rodovia PR-466, em Jardim Alegre, teve o seu celular furtado - um Moto G 50 - enquanto preparava marmita solicitada por dois clientes.

A Polícia Militar foi chamada para o local por volta das 15h30. No local a solicitante relatou dois homens chegaram em um VW Saveiro branco e pediram para que preparassem uma marmita para viagem.

Ela disse ainda, que quando foi preparar as marmitas nos fundos do estabelecimento, deixou seu celular no balcão, um Motorola Moto G 50 amarelo fluorescente com capinha de silicone transparente.

Enquanto prepara, os homens avisaram a outra funcionária que retornariam depois para pegar a refeição, saindo do local sentido a cidade de Jardim Alegre.

Ela só deu falta do celular 20 minutos depois. Afirmou ainda que um dos indivíduos era magro, baixo, moreno e estava com uma blusa vermelha, e que no momento do fato, não havia mais clientes na lanchonete, sendo possivelmente eles os autores do furto.

Diante da situação, a equipe repassou via rede a informação, iniciando diligências pelas proximidades do local, assim como adjacências no intuito de localizar o veículo e os possíveis envolvidos, porém sem êxito.

