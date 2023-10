Dupla é presa por tráfico de drogas em Califórnia

Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas durante a tarde desta terça-feira (17) em Califórnia, no Vale do Ivaí. Os suspeitos foram vistos pela Polícia Militar (PM), saindo de uma área de mata, na rua Marcilio Ravaneda no Bairro Beira Rio.

Segundo a PM, três homens foram vistos saindo do local, no entanto, apenas dois deles estavam portando drogas. Com o primeiro abordado foram encontrados 4 pinos de cocaína e R$ 490,00. Já com o segundo rapaz, os agentes encontraram 6 pedras de crack, e R$ 20. Conforme os agentes, o terceiro homem foi liberado do local.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os policiais se deslocaram até a residência de um dos suspeitos e fizeram buscas na casa, mas nada foi encontrado. Ambos foram encaminhados para a delegacia de Marilândia do Sul.

