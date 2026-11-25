Após tentativa de fuga na abordagem policial, suspeitos confessaram ter comprado a droga por R$ 50 em um município vizinho

Dois homens foram detidos na noite desta terça-feira (24), por volta das 23h, após serem flagrados com uma porção de cocaína no Centro de Faxinal. A abordagem ocorreu na Rua Antônio Garcia da Costa, depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima apontando que o motorista de um GM/Celta prata costumava transportar usuários para comprar drogas em cidades próximas.

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De acordo com o registro policial, a equipe realizava patrulhamento perto do trevo principal de acesso à cidade quando avistou o veículo suspeito retornando pela rodovia. Ao notar a presença da viatura, o condutor desviou bruscamente para um posto de combustíveis e parou em frente a uma bomba. Quando os policiais se aproximaram, o motorista entrou rapidamente no automóvel e arrancou tentando fugir, enquanto o passageiro fazia um movimento suspeito em direção à porta.

A equipe conseguiu interceptar o carro e abordar os dois ocupantes. Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas, durante a vistoria no interior do veículo, os policiais localizaram cerca de 10 gramas de cocaína escondidos dentro de uma carteira de cigarros na porta do passageiro.

Inicialmente, os dois negaram ser donos do entorpecente, mas, ouvidos separadamente, acabaram confessando que foram até um município vizinho e compraram a droga por R$ 50,00 de um traficante local. Eles também informaram o endereço da entrega — um ponto já conhecido pela polícia por diversas denúncias de tráfico armado.

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Diante das informações repassadas, os policiais solicitaram autorização à central de operações e apoio de outra equipe para realizar buscas na cidade indicada. Os dois suspeitos assinaram um termo circunstanciado pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal.