Dupla dá marcha ré em carro e furta materiais de depósito na região

Polícia Militar segue na captura dos autores do crime

Um depósito de materiais de construção, localizado em Marilândia do Sul, foi alvo de dois homens que utilizaram um carro para invadir o estabelecimento e furtar produtos. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (17), em um estabelecimento localizado no bairro São José.

Conforme relato da proprietária à Polícia Militar (PM), o alarme do depósito disparou por volta das 3h45, quando a equipe foi acionada. Ao verificar as imagens dos equipamentos de monitoramento, ela flagrou dois homens dentro do estabelecimento.

A PM foi até o local e constatou que os dois suspeitos utilizaram uma picape Ford Pampa, da cor cinza, engataram marcha ré e, após três tentativas, conseguiram derrubar a porta da frente do depósito. Do Interior do estabelecimento comercial foram furtados cerca de dez rolos de fiação elétrica de diversas marcas e tamanhos.

Os dois criminosos saíram do local sentido o Auto Posto São José. As imagens foram repassadas às equipes de serviço dos municípios vizinhos e a PM segue na captura dos autores.

