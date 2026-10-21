Dupla cai de moto durante perseguição e polícia acha cocaína em Faxinal

Droga estava escondida no filtro de ar do veículo; suspeitos precisaram de atendimento médico após o acidente na rodovia

Dois homens sofreram uma queda de moto após tentarem fugir de uma viatura da Polícia Militar na Rodovia PR-272, na área rural de Faxinal. A perseguição teve início após a polícia receber uma denúncia sobre o transporte de entorpecentes da cidade de Mauá da Serra para o município.

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De acordo com as autoridades, a equipe realizava patrulhamento na rodovia quando avistou uma motocicleta com dois ocupantes, batendo com a descrição repassada na denúncia. Os policiais acionaram a sirene e o giroflex para ordenar a parada, mas o condutor tentou escapar. Durante a fuga, a dupla perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda próximo ao trevo de acesso à cooperativa Coamo.

Durante a vistoria na motocicleta, os agentes encontraram uma porção de cocaína, já embalada para consumo, escondida perto do filtro de ar.

Por conta do acidente, os dois ocupantes foram encaminhados a um hospital da cidade para receber atendimento médico. Após os cuidados clínicos, o condutor da moto assumiu ser o proprietário do entorpecente. Ele foi levado ao destacamento policial de Faxinal para a assinatura de um termo circunstanciado.