Dupla atira contra caminhoneiro em tentativa de assalto no Paraná

Uma tentativa de assalto quase terminou com um caminhão roubado e um trabalhador baleado na noite desta quinta-feira (22) em Cascavel, no oeste do Paraná.

Segundo informado, dois homens contrataram um caminhão para fazer uma mudança, mas ao chegarem no Lago Azul sacaram uma espingarda com cano serrado de dentro de uma mochila e anunciaram o assalto.

A dupla só não conseguiu fugir com veículo porque ele apresentou falha, momento em que um dos indivíduos atirou em direção ao caminhoneiro. Felizmente ele não foi atingido.

Os ladrões então correram para uma área de mata e o trabalhador correu em direção a uma casa próxima, onde pediu ajuda dos moradores.

A Guarda Municipal foi acionada e registrou o fato. As forças de segurança agora buscam o paradeiro da dupla envolvida no crime.

Com informações CGN

