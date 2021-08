Dupla assalta conveniência de posto em São João do Ivaí

Da Redação

Na madrugada desta sexta-feira (13), o Posto Progresso em São João do Ivaí foi alvo de roubo. Os bandidos fugiram levando R$ 614,00 da conveniência.

A equipe de serviço da PM foi acionada por volta das 1h05, no local em contato com o frentista, ele relatou que chegou ao pátio do posto um Fiesta modelo antigo, bem avariado azul.

Um individuo entrou na conveniência do posto se passando por cliente e o outro ficou no interior carro, quando foi lhe dado voz de assalto sendo dito que queriam apenas o dinheiro, sendo levado R$ 614,00, um frasco de corote e um energético.

Foi informando por um vigilante da empresa de monitoramento, que os suspeitos seguiram em direção a São Pedro do Ivaí.

A equipe ROTAM e RPA se deslocaram até a cidade de São Pedro do Ivaí, porém nenhum suspeito, tão pouco o veículo, foram encontrados.