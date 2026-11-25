Responsável pelo estabelecimento, de 23 anos, foi orientado a entregar as gravações e os números de série dos produtos à Polícia Civil

Uma loja de móveis e eletrodomésticos foi alvo de arrombamento e furto qualificado na madrugada desta quarta-feira (25), em Novo Itacolomi. O crime ocorreu por volta da 1h20, na Rua Aleixo Francisco dos Santos, em frente à igreja da cidade, e resultou no prejuízo de 17 aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada por telefone após uma mulher denunciar que o estabelecimento comercial havia sido invadido. No local, os policiais fizeram contato com o responsável pela loja, um jovem de 23 anos. Conforme o relato da vítima e as imagens registradas pelo sistema de videomonitoramento do imóvel, dois homens — um vestindo blusa com capuz cinza e o outro de blusa preta — arrombaram a porta de acesso para entrar no comércio.

Do interior do estabelecimento, a dupla subtraiu três fornos de micro-ondas, cinco caixas de som de grande porte da marca Philips, cinco caixas de som de médio porte da marca Ecopower, três televisores de 32 polegadas e um televisor de 55 polegadas. Ainda de acordo com as gravações das câmeras de segurança, após recolherem os produtos, os autores fugiram a pé carregando os objetos furtados.

De posse das características físicas e das vestimentas dos suspeitos, a equipe policial realizou patrulhamento por toda a extensão do município e nas imediações, mas nem os envolvidos nem os aparelhos levados foram localizados até o encerramento da ocorrência. O responsável pela loja foi orientado a preservar as gravações do circuito interno e a procurar a Polícia Civil para apresentar as imagens e a relação detalhada dos números de série dos equipamentos, visando dar sequência às investigações. Um boletim de ocorrência foi registrado para documentar o caso.