Dupla armada rouba camionete na região e faz motorista refém

Além da camionete os assaltantes levaram também uma arma de fogo e dois celulares

Um morador de Faxinal foi assaltado e feito refém no início da noite de sábado (2). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), por volta das 18h40, quando compareceu ao DPM a vítima informando que acabará de ter a camionete roubada, uma Toyota Hilux prata.

Ele relatou que quando chegava na casa dele, foi surpreendido por dois indivíduos armados que chegaram a pé, um com uma pistola e outro com revólver, onde anunciaram o roubo. A vítima não soube precisar características dos assaltante.

Ainda segundo a vítima, ele estava acompanhado da esposa, e que usando de ameaça e violência a retiraram de dentro da camionete e a empurraram jogando ao chão e o mantiveram de refém, saindo em alta velocidade, tomando sentido a Vila Imperatriz. Ele foi libertado antes de chegar a Vila Imperatriz e continuaram sentido Bufadeira da Fonte.

Além da camionete que tem placas BCQ5155, que possui em suas portas e na tampa traseira um adesivo com as letras CAA e no vidro traseiro, a bandeira do Brasil, foi furtado também dois aparelhos celulares Samsung e uma arma de fogo Taurus PT838C municiada.

Diante do ocorrido, foi repassada imediatamente a situação para as demais cidades da região a fim de tentar localizar o veículo bem como os autores do roubo, porém até momento sem êxito.