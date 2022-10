Dupla armada rouba caminhonete em oficina de Jandaia do Sul

Da Redação

A caminhonete foi encontrada camuflada numa área de mata na zona rural de Cambira

Dois homens armados e usando capuzes praticaram um roubo na manhã desta quinta-feira (20), em Jandaia do Sul. Eles levaram uma caminhonete Toyota Hilux, que foi encontrada escondida num matagal na zona rural de Cambira, no final da tarde.

O roubo aconteceu às 7 horas da manhã, quando uma mulher foi até o posto de molas onde o marido trabalha, nas margens da BR 369. Ela diz que foi levar algumas coisas até a empresa e, quando foi sair, um Volkswagen Polo parou bruscamente atrás da caminhonete, impedindo que ela manobrasse. Dois homens armados e usando capuzes desceram do carro e anunciaram o assalto. Eles levaram a caminhonete e pertences da vítima, que estavam em sua bolsa.

Segundo a mulher e o esposo, que é dono da caminhonete, os ladrões fugiram pela BR, sentido Apucarana.

CAMINHONETE RECUPERADA

No mesmo dia, já no final da tarde, a Polícia Militar de Cambira foi acionada quando uma pessoa informou que havia uma caminhonete escondida nos fundos de uma propriedade, na zona rural do município.

Uma equipe da Polícia Militar se deslocou até a estrada Bejoim, onde fez contato com a testemunha e encontrou a Toyota Hilux preta. O veículo estava numa área de mata, nos fundos de uma propriedade rural, camuflado com galhos e arbustos, sem as chaves. Era o mesmo veículo tomado de assalto naquela manhã, em Jandaia do Sul.

A caminhonete foi guinchada e entregue na 17ª Subdivisão Policial, em Apucarana.

