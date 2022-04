Dupla armada rende dono em assalto a comércio de Califórnia

Da Redação

Moto recuperada pela PM na Estrada dos Abacateiros

Um proprietário de um estabelecimento comercial em Califórnia foi rendido durante assalto na tarde de sexta-feira (8), na Avenida Ponta Grossa, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar (PM) a dupla fugiu levando dinheiro em espécie e o valor não foi divulgado.

A vítima relatou que a dupla invadiu o estabelecimento e mandou deitar no chão, sendo que um dos ladrões foi direto ao canto do balcão onde o proprietário guardava uma bolsa de couro com dinheiro, folhas de cheques de clientes e diversos cartões bancários. Enquanto isso o comparsa pegou o dinheiro de toda a movimentação do dia que estava no caixa.

Os bandidos deixaram o local com uma moto Honda Falcon preta que foi localizada na sequência na Estrada dos Abacateiros. Segundo a PM, o veículo apresenta queixa de furto no município de Arapongas. Equipes fizeram buscas mas até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido localizado.