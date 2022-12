Dupla armada invade casa e agride morador durante assalto em Kaloré

Da Redação

imagem ilustrativa - A vítima foi agredida a coronhadas pelos ladrões durante o assalto

Um morador de Kaloré , no Vale do Ivaí, foi violentamente agredido durante um assalto a mão armada, ocorrido na noite desta sexta-feira (02), no centro da cidade. Dois ladrões armados invadiram sua casa e anunciaram o assalto. O homem estava em casa com a esposa e um filho do casal.

A dupla, que segundo a vítima aparentava se tratar de dois jovens, estava bastante agressiva e chegou a dar várias coronhadas na cabeça do morador, durante a ação criminosa, que durou apenas alguns minutos.





A vítima conta que os dois assaltantes eram magros, um alto e outro de estatura média, estavam com armas que pareciam pistolas. Pedindo dinheiro e objetos de valor, os dois se apresentaram de forma sempre agressiva. Eles desferiram golpes na cabeça do morador, pedindo que ele abrisse o cofre da casa. Porém, o local é usado para guardar apenas documentos sem valor.

A dupla levou R$ 800 que a vítima tinha na carteira, um porta jóias. A vítima, que mora na rua José Darienso, no centro da cidade, conta que o assalto deve ter durado uns 10 minutos, apenas. A Polícia Militar ainda realizou diligências na região mas não localizou suspeitos do crime.

