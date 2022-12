Dupla armada assalta açougue no centro de São Pedro do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa - Um dos assaltantes estava armado com revólver

O proprietário de um açougue, que fica no centro de São Pedro do Ivaí, na área central da cidade, foi surpreendido no final do expediente da manhã deste domingo (11), por uma dupla de assaltantes. A vítima, de 47 anos, estava próximo de fechar o expediente, por volta do meio dia, quando a dupla armada chegou e anunciou o assalto.

Segundo a vítima relatou à Polícia Militar os dois homens pareciam nervosos e repetiam que queriam apenas o dinheiro. “Eu quero o dinheiro, não brinca com a gente não”, disse um dos assaltantes, em tom de ameaça para que a vítima não tentasse reagir.

O proprietário disse que um dos homens, branco, era mais alto e o outro, um negro, um pouco mais baixo. O homem branco usava máscara para esconder o rosto e estava armado com um revólver. Já o homem negro, segundo a vítima, usava um capacete e óculos escuros durante o assalto e estava armado com uma pistola.

A vítima entregou R$ 200 que estava no caixa e os dois homens fugiram em seguida.

