Dupla ameaça atear fogo em casas no Assentamento 8 de Abril

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de quarta-feira (14) a Polícia Militar (PM) foi acionada para a comunidade Xaxim, no Assentamento 8 de Abril, onde dois homens de posse de armas, ameaçavam moradores de atear fogo em suas casas. A comunidade Xaxim fica no município de Jardim Alegre próximo a Godoy Moreira.

A equipe de serviço se deslocou até o endereço, onde moradores informaram que os suspeitos teriam se evadido em um VW/Gol verde e teriam seguido sentido a antiga sede do assentamento.

Os policiais foram então a sede antiga e abordou alguns indivíduos, mas não lograram êxito em localizar as pessoas com as características informadas.