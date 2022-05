Duas pessos feridas em batida entre carro e moto na região

Da Redação

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre carro e moto, por volta das 18 horas, no domingo (8), na PR-535 em Grandes Rios.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), posto Ubá do Sul, o motociclista, de 19 anos, e a passageira da moto, também de 19 anos, foram encaminhados ao Hospital Municipal de Rio Branco do Ivaí. O motorista do carro não se feriu.

Ainda conforme a PRE, a motocicleta trafegava pela PR-535, no sentido Rio Branco do Ivaí ao entroncamento da PR 082, quando no km 05 + 300 metros colidiu frontalmente com um Honda Fit que trafegava em sentido contrário.

A motocicleta foi removida por terceiros do local do acidente.