Duas pessoas são agredidas por moradores de rua no Vale do Ivaí

A PM atendeu as duas ocorrências de agressão

A Polícia Militar (PM) de São Pedro do Ivaí, município localizado no Vale do Ivaí, registrou duas ocorrências de violência na noite desta quarta-feira (3). As duas vítimas foram atacadas por moradores de ruas, após os andarilhos pedirem bebidas alcoólicas e carne e receberem uma negativa.

Conforme as autoridades, a primeira ocorrência aconteceu por volta das 20h45, na Rua Ângelo Carniato, na área central. Segundo relato, a vítima estava chegando em casa, em seu carro Fiat Uno, quando foi abordada por um homem que pedia um pedaço de carne. Ao negar, o morador de rua quebrou o vidro dianteiro do automóvel e os estilhaços atingiram o motorista, causando ferimentos.

Um pouco mais tarde, por volta das 22 horas na rodovia PR-457, também no centro da cidade, uma mulher de 30 anos foi agredida com uma pedrada na cabeça por um morador de rua que pediu bebida alcoólica. A vítima precisou ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal.

A PM de São Pedro do Ivaí atendeu as duas ocorrências e realizou buscas na região, mas não localizou nenhum suspeito.

