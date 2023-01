Duas pessoas ficam feridas em assalto em Ivaiporã, bandidos são presos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de quinta-feira (12) em Jardim Alegre, dois homens após assalto na cidade de Ivaiporã. Foram dois assaltos e duas pessoas ficaram feridas por faca.

continua após publicidade .

A ocorrência foi registrada por volta das 23h50, na primeira situação na Rua Osvaldo Cruz, os autores tentaram roubar um casal, que estava em frente à residência no interior de um carro, quando dois indivíduos que estavam em uma motocicleta chegaram travando a porta do carro.

- LEIA MAIS: Urna funerária com cinzas de idosa é encontrada no Paraná

continua após publicidade .

Inicialmente pediram por um isqueiro e logo em seguida anunciaram o roubo exigindo celular e dinheiro. O garupa armado com uma faca colocou a faca para dentro do carro, momento em que a vítima esboçou uma reação e recebeu um golpe na mão esquerda.

A vítima entrou em luta corporal com o garupa efetuando chutes contra seu rosto e foi novamente esfaqueado na mão direita, após isso os autores evadiram-se do local sem levar nada. A vítima foi encaminhada ao hospital onde foi realizada sutura na mão direita.

O outro roubo ocorreu logo em seguida na Rua Placídio Miranda, os criminosos chegaram pedindo cigarro e anunciaram assalto. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com eles.

continua após publicidade .

O garupa da moto o esfaqueou na mão esquerda e subtraiu sua carteira e seu celular e logo em seguida evadiram-se em alta velocidade sentido saída secundária de Ivaiporã.

A vítima foi levada ao hospital, onde ficou internado para passar por cirurgia na mão.

Prisão

continua após publicidade .

Os policiais realizaram patrulhamento e a equipe da ROTAM localizou os suspeitos na PR-466 nas proximidades do motéis, se deslocando para Jardim Alegre.

Iniciado acompanhamento tático, eles entraram na cidade e mesmo depois dos policiais efetuaram disparos de munição de impacto controlado contra eles, continuaram a fuga até a Rua São João, quando não conseguiram fazer uma curva e caíram com motocicleta.

Os suspeitos tentaram fuga a pé, mas acabaram contidos, um deles pela equipe RPA de Jardim Alegre que chegou no apoio, com ele foi localizado a faca utilizada no crime, lâmina de 23 centímetros.

O outro indivíduo correu por várias ruas e foi alcançado pelos policiais da ROTAM somente na Av. São Sebastião. Ele estava de posse de dois celulares, um deles produto de roubo em Ivaiporã.

Ambos detidos reagiram a prisão com emprego de socos, cabeçadas e força física, em razão disso foi necessário o emprego de técnicas de contato.

Siga o TNOnline no Google News