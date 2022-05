Duas pessoas ficam feridas em acidente na PR-466

Da Redação

A batida foi próximo ao Posto Carajás, em Manoel Ribas

Um acidente de trânsito na Rodovia PR-466 deixou duas pessoas feridas no início da noite desta quinta-feira (12). A batida foi próximo ao Posto Carajás, em Manoel Ribas.

De acordo com informações de populares, o acidente envolveu um utilitário e um caminhão, por volta das 19 horas. Após a colisão, o automóvel caiu em um barranco.

Um homem e uma mulher que estavam no utilitário foram socorridos e encaminhados para atendimento médico do Hospital Municipal de Manoel Ribas. A mulher com ferimentos leves e o homem com ferimentos moderados.

Prestaram atendimento à ocorrência equipes bombeiros comunitário da Defesa Civil de Manoel Ribas e do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã. A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada.