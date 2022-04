Duas pessoas ficam feridas após queda de moto em Ivaiporã

Da Redação

Duas pessoas tiveram ferimentos e foram encaminhadas a UPA de Ivaiporã, após queda de moto na noite de sexta-feira (15). O acidente foi na Av. Souza Naves, segundo informações da Polícia Militar (PM)

A equipe policial em patrulhamento pela avenida, se deparou com um acidente de trânsito, onde duas pessoas estavam caídas no meio da via.

As vítimas, disseram que trafegavam pela via com uma motocicleta Cg 150 Fan e teriam sido fechadas por um veículo preto, não sabendo precisar modelo, e que após o acidente fugiu do local sem prestar socorro.

A equipe permaneceu no local controlando o trânsito para que o Corpo de Bombeiros realizasse o atendimento e colheu os dados para confecção do bateu. As vitimas foram encaminhadas até a UPA.

Foi realizado patrulhamento, mas não localizdo o possível veículo que teria se envolvido no acidente.