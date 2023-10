Duas pessoas ficam feridas após capotamento na Rodovia do Milho

O veículo, um Fiat Palio Weekend sofreu diversas avarias com o acidente.

Um carro ocupado por duas pessoas acabou capotando na Rodovia do Milho, entre Novo Itacolomi (PR) e Apucarana (PR), na manhã desta segunda-feira (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Apucarana, estavam no veículo no momento do acidente a motorista de 24 anos e sua sobrinha, uma adolescente de 15 anosde idade. Elas, que seriam moradoras de Novo Itacolomi, estavam trafegando de Apucarana para Novo Itacolomi.

As ocupantes do veículo sofreram ferimentos moderados, sem riscos à vida e foram atendidas pelo Siate do Corpo de Bombeiros de Apucarana e também pela ambulância da Prefeitura Municipal de Novo Itacolomi.

O acidente aconteceu próximo ao perímetro urbano de Novo Itacolomi, na região da pedreira.

O veículo, um Fiat Palio Weekend sofreu diversas avarias com o acidente. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Providência.

