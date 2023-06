Duas obras de UBS em Ivaiporã estão em fase de acabamento

A saúde da população é uma das principais preocupações da gestão do prefeito Carlos Gil e do vice-prefeito Marcelo Reis em Ivaiporã. Com o entendimento de que os cidadãos que contribuem com impostos merecem um atendimento de qualidade, a Prefeitura tem trabalhado incansavelmente para melhorar as condições de saúde no município. Nesse sentido, duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) encontram-se em fase de acabamento.

Uma na Rua Mangueira, próxima ao Centro da Juventude da Vila Nova Porã, que representa o investimento de R$914.308,81. A outra na Vila João XXIII, que faz divisa com o Jardim Luiz XV, com investimento de R$996.907,21.

No total, as obras somam R$1.911.216,02 com a contrapartida da Prefeitura no valor de R$133.216,02. Vale ressaltar que as construções seguem os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde para garantir a qualidade dos serviços que serão prestados.

Os recursos são por meio de emendas do deputado federal Sérgio Souza – solicitados pelo prefeito Carlos Gil e pela diretora do Departamento Municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão.



Segundo Cristiane Pantaleão, que tem vasta experiência em saúde pública, a Atenção Básica é um dos serviços mais importantes para a população. “A gestão Carlos Gil e Marcelo Reis tem trabalhado arduamente para oferecer estruturas adequadas que possibilitem um bom atendimento à comunidade”, defendeu a diretora.

Na Vila João XXIII, a ex-servidora da Prefeitura, Odelita de Almeida Ramos, acompanha de perto a construção da UBS desde o início e ficou impressionada com a estrutura interna. “Está bonita por dentro, hein! Nossa! Se fosse no tempo em que eu trabalhava, pediria transferência. Bastava atravessar a rua”, brincou a aposentada.”

“Com estas UBS, a Prefeitura de Ivaiporã reafirma o compromisso em oferecer atendimento de qualidade e digno à população, fortalecendo a Atenção Básica e contribuindo para o bem-estar e a saúde dos

