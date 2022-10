Duas mulheres vão parar na UPA após briga em lanchonete

Da Redação

UPA 24h Ivaiporã

Duas mulheres foram encaminhadas pela equipe do Samu à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) , após brigarem em uma lanchonete na Av. Souza Naves, em Ivaiporã.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (18), por volta das 23 horas, onde um solicitante anônimo informou que estaria acontecendo uma briga generalizada.

Foram para o local, duas equipes RPA e ROTAM, sendo necessário conter as duas mulheres que se encontravam em vias de fato.

Posteriormente identificadas, ambas estavam com ferimentos e mesmo assim resistiram a prisão, desacatando as equipes, xingando os “vermes malditos”.

Ainda segundo a PM, as mulheres estavam na lanchonete com seus filhos. Por conta disso, foi acionado o Conselho Tutelar, que encaminhou as crianças para parentes das autoras.

Também foi acionado o Samu, que encaminhou ambas mulheres para a UPA. Após receberem o atendimento médico, elas foram conduzidas a 6ª CIPM para lavratura de termo circunstanciado.

