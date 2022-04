Duas mulheres vão parar na UPA após briga em Ivaiporã

Da Redação

Uma briga entre mulheres na Rua Clevelândia em Ivaiporã terminou com as duas com ferimentos e encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma delas com fratura no braço. Situação foi registrada pela Polícia Militar (PM) na sexta-feira (15), por volta das 11h30.

A equipe de serviço foi chamada e no local conversou com a solicitante. Ela relatou que após um desentendimento com outra mulher, esta já conhecida do meio policial, teria lhe cortado com caco de vidro, foi acionado SAMU que compareceu que a encaminhou até a UPA para sutura do ferimento,

Feito diligências pelas imediações foi localizado a outra envolvida nas vias de fato. Ela estava escondida atrás de um arbusto. Indagada sobre vias de fatos, relatou a equipe que também teria sido agredida com uma paulada pela solicitante.

Encaminhada até o UPA para atendimento, após realizado exame de Raio-x foi constatado uma fratura no antebraço.

Diante dos fatos a equipe pegou os dados para lavratura do boletim para futuras providencias