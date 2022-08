Duas mulheres são agredidas no domingo, em Marilândia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - Duas mulheres foram agredidas em casa, no domingo, em Marilândia do Sul.

Duas ocorrências policiais registradas pela Polícia Militar de Marilândia do Sul resultaram em mulheres agredidas fisicamente no interior de suas residências. Uma das mulheres foi espancada por dois estranhos e a outra foi agredida pelo marido.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi acionada logo pela manhã de domingo (07) para uma ocorrência no Posto de Saúde de Marilândia do Sul. Uma mulher, de 43 anos, havia dado entrada na unidade de saúde com lesões no rosto e na cabeça, relatando ter sido agredida por dois homens.

Aos policiais, a vítima contou que estava em casa, durante a madrugada, quando dois homens desconhecidos entraram na residência e começaram a perguntar pelo filho dela, que não estava em casa. Sem saber informar onde o filho se encontrava, a mulher passou a ser agredida pelos dois homens.

continua após publicidade .

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

continua após publicidade .

Já no final da noite de domingo, pouco antes da meia noite, uma mulher acionou a Polícia Militar relatando ter sido agredida pelo marido. A ocorrência foi na rua Ivanina Maria de Jesus, na região central. O agressor, que fugiu do local antes da chegada da polícia, já tem passagens por violência doméstica.

A mulher contou aos policiais que o marido desferiu um murro em sua testa e, em seguida, pegou a prótese dentária da vítima e quebrou, antes de deixar a casa do casal. A equipe da polícia informou que realizou patrulhamento nas imediações para localizar o agressor, mas não obteve sucesso. A vítima foi orientada a fazer a representação contra o marido, na Polícia Civil de Marilândia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News