ACIDENTE DE TRÂNSITO

Duas mulheres ficam feridas em batida entre moto e carro em Ivaiporã

O motorista do carro envolvido no acidente se evadiu do local sem prestar atendimento às vítimas

Da Redação

Atualização: 20 de outubro, 2022, às 07:45

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Blog Berimbau

O motorista do carro que se envolveu no acidente fugiu do local