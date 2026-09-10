Duas mulheres ficam feridas em acidentes de trânsito em Ivaiporã

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Duas colisões envolveram carros e motocicletas. As vítimas foram atendidas pelos Bombeiros e encaminhadas ao hospital

Duas mulheres ficaram feridas em dois acidentes de trânsito atendidos pelo Corpo de Bombeiros na quarta-feira (9), em Ivaiporã. Conforme a corporação, as colisões envolveram carros e motocicletas.

À noite, por volta das 20h05, um VW Gol e uma Honda Biz 125 colidiram na esquina das ruas José Bonifácio e Rio Grande do Sul.

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Segundo os Bombeiros, uma mulher de 46 anos sofreu ferimentos moderados. O motorista do carro, de 41 anos, não se feriu.

No início da manhã, às 7h21, outra colisão ocorreu na Avenida Souza Naves, esquina com a Rua Sertanópolis. Um VW Saveiro e uma Honda Biz 125 se envolveram no acidente.

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Uma mulher de 44 anos sofreu ferimentos moderados. O motorista, de 47 anos, não se feriu.

As duas mulheres receberam atendimento e foram encaminhadas ao hospital.

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