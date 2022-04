Duas mulheres ficam feridas durante assalto em Ivaiporã

Da Redação

Caso foi em uma casa localizada na Rua João Vitor de Andrade anexa ao Colégio Santa Olga

Uma casa localizada na Rua João Vitor de Andrade anexa ao Colégio Santa Olga foi alvo de roubo na noite de terça-feira (15) em Ivaiporã. Durante o assalto, duas mulheres foram agredidas. Uma foi atingida com uma coronhada na cabeça e outra por um tiro que atingiu a perna da vítima. A equipe do SAMU prestou atendimento e as encaminhou para o Instituto de Saúde Lucena Sanches (Hospital e Maternidade Ivaiporã).

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o assalto foi por volta das 19h30, quando quatro elementos de posse de arma de fogo entraram na residência usando uma escada para acessar o segundo andar da residência.

Os bandidos entraram pela janela do banheiro e deram voz de assalto. Na sequência agrediram uma mulher com um golpe de revolver na cabeça, que resultou em um corte. Outra moradora foi ferida por tiro que atingiu a perna.

As vítimas não souberam precisar o modelo da arma que os indivíduos portavam. Os autores seriam um loiro e os demais morenos, eles trajavam moletom escuro. Foi levado da residência, um celular da marca Samsung, joias, quantia em dinheiro, e um VW Gol cinza.

Durante as busca pelos autores, a PM localizou o carro roubado próximo ao viveiro de mudas no Jardim Aeroporto, sendo encaminhado até a delegacia para procedimentos cabíveis. A equipe PM da patrulha escolar em apoio, localizou o aparelho celular roubado da vítima, sendo encaminhado também para a delegacia. Os autores do roubo não foram localizados.