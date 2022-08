Duas menores furtam objetos em residência de Jardim Alegre

Da Redação

Na manhã de segunda-feira (1), por volta das 11 horas, a Polícia Militar foi acionada para uma situação de furto qualificado em uma residência em Jardim Alegre, onde havia o envolvimento de duas meninas. A equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar, onde as conselheiras já se encontravam na casa da vítima do furto.

No local a vítima relatou que foi avisada por uma vizinha, que viu as adolescentes, usando uma escada para pular o muro de sua residência, e na sequência saindo do local em posse de um saco cheio de objetos.

Que ao verificar o local, notou falta de vários objetos, além de ter verificado que no interior de sua residência possuía dois vasos de flores de orquídea que foram destruídos, além de na área externa da sua casa, ter sido danificado com tintas uma plantação de mandioca e uma plantação de verduras.

A mulher relatou que conhecia a tia da menor, foi até o local onde a mesma morava, e ao questionar sobre os produtos furtados, passou a afirmar desconhecimento sobre os fatos, porém informou que elas estavam na casa de sua mãe (avó das menores).

Então, juntamente com o conselho tutelar, vítima se deslocou até a residência da (avó das menores), e que ao ser questionada por elas, afirmou que no dia anterior, somente a neta mais velha pediu sua ajuda para que guardasse em sua residência uma saco cheio de objetos, que segundo a menor, uma mulher havia dado para ela próximo do local. A avó disse ainda, que não sabia o que havia no saco, e que queria entregar para a polícia.

Os policiais então se deslocaram para a residência da avó e as menores não se encontravam no local no momento. A tia delas que possui a guarda, afirmou que não desejava ser mais a detentora da guarda das sobrinhas, pedindo providências às conselheiras que se prontificaram em tomar as providências pertinentes.

Diante dos fatos, os envolvidos foram orientados quantos aos procedimentos cabíveis, qualificados e liberados no local, sendo os objetos apreendidos e encaminhados até a 54ª DRP de para providências cabíveis.

