Duas empresas são alvos de furtos em Ivaiporã

O crimes aconteceram no final de semana

A 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, está investigando o furto de duas empresas no centro da cidade. O crimes aconteceram no final de semana.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 8 horas de segunda-feira (20), a equipe de serviço foi chamada para atender um furto qualificado em uma empresa de transportes.

No local em contato com o solicitante, ele relatou que chegou pela manhã para trabalhar e constatou que a empresa estava revirada. Ao verificar o sistema de alarme, percebeu que havia falha em três sensores e ao realizar levantamento sentiu a falta de um pneu aro 15 e 80 litros de diesel.

Em outra empresa também no centro da cidade, o solicitante relatou que fechou na quarta-feira (14), véspera de feriado. Ao retornar por volta das 9 horas de segunda, encontrou a porta do escritório arrombada.

Do local foram furtados dois botijões de gás e de 12 baterias automotivas de diversos tamanhos.