Duas crianças de 8 e 11 anos estão desaparecidas em Cambira

As crianças foram levadas pelo companheiro da mãe no dia 26 de dezembro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste domingo (31) para registrar uma ocorrência de desaparecimento de duas crianças na região central de Cambira.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, as crianças de 8 e 11 anos foram levadas pelo companheiro da mãe no dia 26 de dezembro, e desde então, elas não foram mais vistas.

No dia do desaparecimento, testemunhas relataram à polícia que a mãe das crianças estava presente; no entanto, ela apresentava sinais de embriaguez. A mulher não respondeu a nenhuma pergunta feita pela equipe policial. A PM confeccionou um boletim de ocorrência e orientou a vítima.

A polícia civil invetivará o caso.

