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CONSELHO TUTELAR

Duas crianças, de 4 e 9 anos, são encontradas sozinhas em casa em Ariranha do Ivaí

Conselho Tutelar acolheu os menores após denúncia. Caso será encaminhado às autoridades para apuração

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 14:48:15 Editado em 04.07.2026, 14:48:11
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Duas crianças, de 4 e 9 anos, são encontradas sozinhas em casa em Ariranha do Ivaí
Autor Ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Duas crianças, de 4 e 9 anos, foram encontradas sozinhas em uma casa na noite de sexta-feira (3), em Ariranha do Ivaí. A Polícia Militar acompanhou o Conselho Tutelar no atendimento à ocorrência, após denúncia de que os menores estavam sem um responsável desde a tarde.

Ao chegar ao endereço, os conselheiros confirmaram que as crianças estavam sozinhas. Segundo o boletim de ocorrência, não foi possível localizar o pai nem obter informações sobre seu paradeiro.

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As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar e entregues aos cuidados de uma tia, na localidade de Formoso.

O Conselho Tutelar informou que irá registrar o atendimento e comunicar o caso às autoridades competentes para as providências cabíveis. Conforme o boletim da Polícia Militar, a situação já teria ocorrido outras vezes.

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