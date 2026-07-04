Duas crianças, de 4 e 9 anos, são encontradas sozinhas em casa em Ariranha do Ivaí

Conselho Tutelar acolheu os menores após denúncia. Caso será encaminhado às autoridades para apuração

Duas crianças, de 4 e 9 anos, foram encontradas sozinhas em uma casa na noite de sexta-feira (3), em Ariranha do Ivaí. A Polícia Militar acompanhou o Conselho Tutelar no atendimento à ocorrência, após denúncia de que os menores estavam sem um responsável desde a tarde.

Ao chegar ao endereço, os conselheiros confirmaram que as crianças estavam sozinhas. Segundo o boletim de ocorrência, não foi possível localizar o pai nem obter informações sobre seu paradeiro.

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As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar e entregues aos cuidados de uma tia, na localidade de Formoso.

O Conselho Tutelar informou que irá registrar o atendimento e comunicar o caso às autoridades competentes para as providências cabíveis. Conforme o boletim da Polícia Militar, a situação já teria ocorrido outras vezes.

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