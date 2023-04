Duas casas são furtadas em Ivaiporã enquanto vítimas trabalhavam

Da Redação

Imagem ilustrativa

No início da noite de sexta-feira (31) a Polícia Militar (PM) registrou ocorrência de arrombamento seguido de furto em duas residências de Ivaiporã. A ação dos criminosos foi em plena luz do dia enquanto as vítimas trabalhavam.

Na Rua das Araucárias, a solicitante relatou aos policiais militares que retornou do trabalho por volta das 18 horas e percebeu que o portão eletrônico estava arrombado, assim como a porta de vidro da sala. Foram levados da residência alguns eletrônicos.

Outra casa alvo dos criminosos foi na Rua Jerônimo Brosso. No local a vítima relatou que saiu de casa pela manhã para trabalhar e que ao retornar às 18h30 encontrou a residência arrombada.

Foi dada falta de uma furadeira Vonder na maleta, um perfume Malbec e uma corrente de ouro branco.

O solicitante foi orientado a complementar o boletim de ocorrência caso desse por falta de mais alguns objetos.

