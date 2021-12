Da Redação

Duas casa no Distrito de Alto Porã, em Ivaiporã foram destruídas pelo fogo na noite deste domingo (19). As residências ficam próximas ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, o incêndio foi por das 22h20, no momento (23h18), uma equipe permanece no local monitorando e fazendo rescaldo. Ninguém ficou ferido.

Por enquanto não há informação sobre as causas do incêndio.