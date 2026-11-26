Além das porções com a imagem do narcotraficante colombiano e do cantor jamaicano, policiais encontraram entorpecentes escondidos em um terreno baldio

Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (25), em Mauá da Serra, após ser flagrada comercializando entorpecentes em embalagens estampadas com os rostos do narcotraficante colombiano Pablo Escobar e do cantor jamaicano Bob Marley. A prisão ocorreu na Rua Sebastião Garbossi, no Centro I, durante uma operação da equipe de inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM).

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As embalagens personalizadas foram o principal indício que ligou a suspeita à venda flagrada pelos policiais. Durante o monitoramento velado do endereço, alvo de denúncias anteriores, os agentes observaram uma motocicleta com dois ocupantes parar no local por volta das 20h40. A mulher se aproximou e entregou um objeto ao passageiro. Ao receber voz de abordagem, ela arremessou ao chão o celular e uma porção de cocaína acondicionada em plástico com um adesivo de Pablo Escobar.

Na revista pessoal feita nos ocupantes da motocicleta, os militares localizaram no bolso da blusa do passageiro, de 18 anos, uma porção de cocaína idêntica à dispensada pela jovem, contendo o mesmo adesivo com o rosto de Pablo Escobar. O condutor da moto, um adolescente de 16 anos, também foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Diante do flagrante, a suspeita confessou que realizava o tráfico de drogas na região e indicou aos policiais um terreno baldio próximo onde escondia o restante do estoque. Em meio à vegetação, a equipe encontrou uma sacola plástica verde com mais 33 porções de cocaína estampadas com o rosto de Pablo Escobar e outras 25 embaladas em plástico preto, somando 97 gramas da droga. No mesmo local, havia ainda uma porção de maconha, pesando 26 gramas, envolta em plástico transparente com um adesivo de Bob Marley.

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A mulher, que já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas na comarca de Faxinal, recebeu voz de prisão e foi informada de seus direitos constitucionais. Segundo a Polícia Militar, não foi necessário o uso de algemas, e a detida foi encaminhada no banco traseiro da viatura para os procedimentos cabíveis.