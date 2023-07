Drogado, jovem ameaça agredir pai e vizinhos idosos e é preso pela PM

Um jovem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), na noite desta quarta-feira (19), depois de ameaçar dois idosos e a própria família em Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. Conforme as autoridades, o suspeito estaria sob efeito de drogas e álcool no momento do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por uma prima e pelo pai do jovem. Segundo relato dos familiares, o rapaz teria chegado em casa por volta das 19 horas extremamente agressivo e quebrado uma televisão e um rádio. Ele ameaçou agredir o próprio pai. A vítima afirmou que deseja representar criminalmente contra o filho.

O jovem também teria invadido o terreno da casa vizinha. Os moradores, uma idosa de 65 anos e seu pai, um idoso acamado de 95, sofreram ameaças de agressão. De acordo com a mulher, o jovem batia contra uma das janelas da casa e afirmava que iria "arrebentar eles". Ela contou ainda que não poderia ir até a delegacia, pois não podia deixar o pai sozinho, mas que estava com muito medo.

A equipe da PMPR deu voz de prisão para o jovem. Foi necessário o uso de algemas devido ao estado alterado e agressivo do suspeito. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade, pois tinha ferimentos leves. Em seguida, foi levado para a Delegacia de Marilândia do Sul.

