Dono do pesqueiro Porto Ubá fica ferido gravemente em acidente

O dono do Pesqueiro Porto Ubá em Lidianópolis, ficou gravemente ferido em acidente trânsito na noite de domingo (10) na PR-272.

O acidente de trânsito foi entre Cruzmaltina e Faxinal. Lutiano dirigia um Toyota Hilux branca, que colidiu violentamente na traseira de um caminhão. Segundo informações, a princípio, estava com problemas mecânicos e parado na beira da Rodovia.

Equipes do Serviço de atendimento móvel de urgência(SAMU) e da unidade de saúde de Cruzmaltina foram até o local, prestar socorro à vítima.

Lutiano foi socorrido inconsciente com ferimento graves e encaminhado ao Hospital de Faxinal e seria transferido ao Hospital da Providência de Apucarana.

A equipe médica constatou TCE - Traumatismo Cranioencefálico, outros ferimentos, além de trauma no tórax. A Polícia Rodoviária de Ubá do Sul, que administra o trecho também foi acionadave apura as causas do acidente.

