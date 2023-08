Dono de supermercado é preso por armazenamento ilegal de gás

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um proprietário de um supermercado de Cambira (PR), de 38 anos, foi preso nesta terça-feira (8) por armazenar cerca de 100 botijões de gás de cozinha (GLP) de maneira irregular, colocando em risco os clientes.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Caminhão sem motorista "desce" a rua e assusta moradores em Borrazópolis

A prisão foi feita por policiais civis da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, que acompanharam fiscais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante operação de vistoria em pontos comerciais da cidade.

continua após publicidade

“Os agentes identificaram um supermercado localizado na região central da cidade, que estaria revendendo irregularmente gás natural. Foram encontrados mais de 100 botijões de gás armazenados absolutamente de forma irregular, gerando evidente e iminente risco de danos tanto para os clientes quanto para os funcionários, e moradores da vizinhança”, explica o delegado-adjunto da 17ª SDP, André Garcia. Veja entrevista em vídeo abaixo

Segundo ele, os botijões estavam acondicionados e empilhados no sótão do supermercado, sem qualquer sistema de segurança. O dono do estabelecimento foi preso e encaminhado até a 17ª Subdivisão Policial.

Segundo o delegado, o crime não prevê fiança e o empresário foi autuado em flagrante. Ele enquadrado na Lei Nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, que trata dos crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis. Até o início da tarde desta quarta-feira (9), ele permanecia detido em Apucarana.

continua após publicidade

O proprietário de um mercado foi preso na terça-feira, 8 de agosto. tnonline

Siga o TNOnline no Google News