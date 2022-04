Da Redação

Dono de marmoraria fala da angustia de ter a empresa furtada

Repercutiu na segunda-feira (28) nas redes sociais um vídeo onde o dono de uma pequena marmoraria localizada no Parque Industrial de Ivaiporã, que foi alvo de furto, faz um desabafo.

Foi levado da marmoraria uma caminhonete F.4000, ano 1981 branca e várias ferramentas de trabalho da empresa.

No vídeo, Valdeir da Silva, ao lado dos filhos pede aos autores que devolvam a camionete e as ferramentas. “Pelo amor de Deus, devolvem ela que é minha ferramenta de serviço. Tenho essas criança para cuidar eu preciso da minha camionete. Vocês aí que pegaram, pelo amor de Deus, entreguem para mim por favor”’.

Nesta terça-feira (29), a reportagem TN Online foi até a marmoraria e conversou com Valdeir. Ele falou da angustia que teve quando chegou ao trabalho e não mais localizou a camionete e as ferramentas de trabalho.

Na sexta-feira à noite, após chegar de uma entrega no município de Lunardelli, Valdeir deixou a camionete dentro do barracão no Parque Industrial. “Ao chegar no outro dia, notei que os cadeados, estavam todos arrombados. Quando um dos meus funcionários abriu, a camionete não estava mais”, relata emocionado.

Além do veículo, os ladrões levaram também vários utensílios de acabamento. “Inclusive, estou parado eu tenho os funcionários que estão todos na casa (4), porque levaram tudo embora”, diz Valdeir. Entre as ferramentas e a camionete o valor estimado do prejuízo é de aproximadamente R$ 60 mil.

Valdeir é casado pai de cinco filhos, quatro filhos moram com ele. “Eu precisava da camionete para trabalha porque preciso pagar pensão, que está atrasado também”.

Caso alguém queira ajudar Valdeir nesse momento difícil por qual ele está passando e quiser colaborar em dinheiro para que ele possa comprar novas ferramentas pode ajudar através do Pix/Celular 43998366484 da sobrinha e secretária da marmoraria Jocelaine de Oliveira Trizote. “Aceito qualquer tipo de ajuda porque dependo das ferramentas”.

A sobrinha Jocelaine também pede se alguém viu ou tiver alguma notícia sobre a localização camionete e das ferramentas entrar em contato com a polícia. “É uma coisa que o tio sofreu para ter. É injusto o que aconteceu e a gente precisa de ajuda para dar uma levantada. Porque está difícil a situação”, completou.

Assista:

null - Vídeo por: Reprodução

Por Ivan Maldonado.