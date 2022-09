Dono de lanchonete é preso na região após suposta troca de tiros

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de quarta-feira (28), o dono de uma lanchonete foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, após suposta troca de tiros na Av. Luiz Cândido Dias em Godoy Moreira.

Por volta das 23h15 a Polícia Militar (PM) recebeu uma ligação anônima relatando que havia ocorrido vários disparos de arma de fogo em uma lanchonete em Godoy Moreira e que o autor seria o proprietário.

A equipe que se deslocava para o local foi abordada pelo autor. Ele relatou que um homem dirigindo Siena prata parou em frente sua lanchonete e efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção.

Ele então pegou a arma uma pistola 9mm Taurus registrada em nome de sua esposa, que ficava debaixo do balcão da lanchonete e sem consentimento dela efetuou cerca de 6 a 7 disparos em direção ao carro que estava do outro lado. No local não foram encontrados os estojos deflagrados.

O autor disse ainda, que depois de efetuar os disparos, o veículo Siena se evadiu tomando rumo ignorado. Sendo realizado diligências pela cidade, o veículo não foi encontrado.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao dono da lanchonete por disparo de arma de fogo, sendo encaminhado juntamente com a arma para delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para procedimentos.

